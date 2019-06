Miley Cyrus en Liam Hemsworth vieren 10 jaar samenzijn met uithaal naar roddelpers MVO

12 juni 2019

07u17 0 Celebrities Zangeres Miley Cyrus en acteur Liam Hemsworth zijn tien jaar samen. Dat vierde Miley door - nogmaals - via Instagram te laten weten dat het koppel absoluut niét uit elkaar wil gaan, maar dat ze nog erg gelukkig zijn.

“Goed om te zien dat mensen nog even dom zijn als in 2009", schrijft ze bij een foto van haar echtgenoot, als reactie op geruchten over een mogelijke breuk. “Sommige dingen veranderen nooit, en ik hoop dat jouw gevoelens voor mij daar één ding van zijn. Ik hou van je!”

Daarnaast deelde ze nog enkele foto’s vanop de set van ‘The Last Song’, waar ze elkaar in 2009 voor het eerst tegen het lijf liepen. De vonk sloeg over van hun romance op het scherm naar het echte leven. Sindsdien hebben de twee een knipperlichtrelatie, die gelukkig meer op ‘aan’ stond dan op ‘uit’. Begin dit jaar trouwden de twee in het grootste geheim.