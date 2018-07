Miley Cyrus en Liam Hemsworth verbreken verloving (alweer) MVO

19 juli 2018

13u38 0 Celebrities Miley Cyrus (25) en Liam Hemsworth (28) hebben niet de makkelijkste relatie. Na een lange breuk vonden ze elkaar terug en hebben ze hun verloving hervat. Volgens bronnen dicht bij het koppel zou die nu echter alweer zijn verbroken.

Cyrus en Hemsworth leerden elkaar in 2010 kennen op de set van 'The Last Song'. In 2012 verloofden ze zich voor de eerste keer. Miley's nieuwe, uitdagende podiumstijl kon Liam echter niet meer bekoren, en de twee groeiden uit elkaar. In 2016 leek er weer licht aan het eind van de tunnel te komen. Liam en Miley pikten hun relatie weer op en gingen samenwonen. Even later kondigden ze alweer hun verloving aan.

Die zou nu ook in gevaar zijn gekomen door een geschil over het hebben van kinderen. Liam wil zo snel mogelijk een gezin stichten, maar Miley is daar voorlopig nog niet voor te vinden. Het zou de zangeres zijn die de trouwplannen deze keer tot een halt heeft geroepen. "Zij bleef maar uitstellen en hij werd het beu", klinkt het bij vrienden van het koppel. "De laatste maanden komen ze niet goed met elkaar overweg."

Miley wiste zopas alle foto's van haar Instagram account. Voor Liam is het al sinds maart geleden dat hij nog een foto van de zangeres op sociale media postte. Zelf hebben ze nog niet gereageerd op de geruchten.