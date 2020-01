Miley Cyrus doet imitatie van tante Dolly Parton en het resultaat is hilarisch BDB

Celebrities Als 'Jolene'-zangeres Dolly Parton (74) zou beslissen om haar microfoon op te bergen, is de opvolging verzekerd. Haar metekind Miley Cyrus (27) deelde namelijk enkele beelden op Instagram waarin ze een geslaagde imitatie neerzet van haar tante.

De popster postte de beelden op Instagram om haar tante in de bloemetjes te zetten voor haar verjaardag. Dolly mocht zondag namelijk 74 kaarsjes uitblazen. “Gelukkige verjaardag tante Dolly!”, schreef Cyrus. Op de beelden is te zien hoe Miley lipgloss aanbrengt terwijl ze een blonde pruik draagt. En bij de outfit hoort natuurlijk ook een extra grote boezem, één van de handelsmerken van de countryzangeres. De beelden dateren van twee jaar geleden, toen Cyrus in de huid kroop van haar tante in het tv-programma ‘The Tonight Show’, maar werden nu pas gedeeld op sociale media.

In een eerder interview vertelde Parton al over de band met haar metekind. “Ik hoop dat ik een voorbeeld voor haar kan zijn”, klonk het. “Maar ik wil haar niet de les spellen. Iedereen is anders en ze moet ook haar eigen leven leiden. Dat moet je op je eentje vormgeven.”