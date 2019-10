Miley Cyrus daagt Instagram uit en laat niets aan verbeelding over: “Kijk nu het nog kan!” TDS

23 oktober 2019

14u00

Bron: Instagram 0 Celebrities Als we van één beroemdheid kunnen verwachten dat ze de ‘Free The Nipple’-beweging openlijk steunt, dan is het wel van Miley Cyrus (26). Zo gezegd, zo gedaan: de zangeres deelde enkele foto’s van zichzelf die niets aan de verbeelding overlaten. “ Dit wordt binnenkort verwijderd, ik ben gewaarschuwd door de Instagramgoden”, schrijft Miley spottend bij de beelden.

“Ik word elke dag meer en meer basic”, schrijft Miley bij de foto’s waarop ze een doorschijnend topje draagt. “Het enige waar de ‘nieuwe ik’ meer van houdt dan van een selfie in de spiegel, is van een getimede selfie. Noot: dit wordt binnenkort verwijderd! Ik ben gewaarschuwd door de Instagramgoden!” Haar volgers juichen de zangeres alvast aan: “Hoe minder, hoe meer”, klinkt het in de commentaren. Of ook: “Jij bent de tepelkoningin van het web. Geweldig dit” en “Ik moet dit snel bekijken nu het nog kan. Je bent prachtig!”

Miley schaarde zich met de foto’s achter de beweging tegen de vrouwelijke onderdrukking en censuur. De ‘Free The Nipple’-beweging wil namelijk dat dames van over de hele wereld zich verzetten tegen de dubbele standaard die nog altijd geldt. Zo mogen mannen, onder meer op Instagram, topless foto’s delen terwijl de tepels en borsten van dames maar al te vaak gecensureerd worden of de foto’s van het net worden gehaald.

Niet de eerste keer

Het is trouwens niet de eerste keer dat Miley een onthullende foto deelt met de wereld. Maar net zoals veel andere vrouwen botste ook zij meer dan eens op de strenge wetten rond censuur. “Amerika zit op dat vlak heel raar in elkaar”, zei ze er eerder over. “Recent was ik een aflevering van ‘Breaking Bad’ aan het bekijken. Daar toonden ze perfect hoe meth gekookt moet worden, maar het woord ‘fuck’ werd eruit gebiept. Raak er maar wijs uit. Als ze een kerel vermoorden en zijn lichaam in zuur oplossen, waarom zou je dan niet mogen vloeken?“