Miley Cyrus breekt met vriend Cody Simpson en lanceert nieuwe single BDB

14 augustus 2020

10u57

Bron: Daily Mail/ANP 0 Celebrities “Ik hoor bij niemand, ik heb het niet nodig om door jou graag gezien te worden”, zingt Miley Cyrus (27) op haar gloednieuwe single ‘Midnight Sky’, die vrijdagochtend gelanceerd werd. Profetische woorden, want intussen heeft de zangeres ook bekendgemaakt dat haar relatie met Cody Simpson (23) voorbij is. De twee waren zo'n tien maanden samen.

Cyrus maakte haar liefdesbreuk bekend tijdens een Instagram Live-sessie. “Cody en ik gaan wat tijd apart doorbrengen. We blijven wel goeie vrienden, want we kennen elkaar al meer dan tien jaar. Schrik dus niet als we plots volgende week een pizza gaan eten.”

De zangeres reageerde zo op een artikel dat donderdag verscheen op website TMZ over haar relatiebreuk. “Daarin werd door een betrouwbare bron bevestigd dat we niet meer samen zijn. Maar binnen een relatie zijn de enige betrouwbare personen de twee mensen die er deel van uitmaken. Op dit moment kunnen twee halve personen geen volledig koppel vormen en daarom nemen we tijd om aan onszelf te werken. Net zoals iedereen op onze leeftijd proberen we uit te zoeken wie we willen worden en wat we willen doen.”

Midnight Sky

Volgens TMZ zouden Miley en Cody enkele weken geleden besloten hebben de stekker uit hun relatie te trekken. De twee waren tien maanden een stel en deelden in die periode hun liefdesgeluk uitvoerig op Instagram en TikTok. Cyrus had eerder een tien jaar durende knipperlichtrelatie met acteur Liam Hemsworth. Na acht maanden huwelijk vroegen de twee vorig jaar in augustus de scheiding aan.

Fans van de popster kunnen trouwens een gat in de lucht springen, want Miley lanceerde vrijdagochtend haar nieuwe single ‘Midnight Sky’. Bij de song hoort een retro videoclip die de zangeres zelf geregisseerd heeft. Het nummer is een voorbode van de langverwachte nieuwe plaat ‘She Is Miley Cyrus’, die dit jaar nog zou verschijnen.

Lees ook:

Miley Cyrus lanceert teaser van nieuwe single ‘Midnight Sky’

Miley Cyrus is al zes maanden nuchter: “Ik wil niet langer suf wakker worden”

Miley Cyrus bekent: “Ik heb geen idee hoe een pandemie echt voelt”