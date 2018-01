Miley Cyrus betaalt huur 'The Voice'-deelnemer MVO

'The Voice'-coach Miley Cyrus heeft een van haar pupillen enorm uit de brand geholpen. De zangeres betaalde een halfjaar huur voor Janice Freeman en haar familie.

Freeman bedankte haar coach in een video op Instagram Stories. "Miley, je bent mijn beste vriendin en ik zal je altijd verdedigen. Deze vrouw heeft me gezegend met de mogelijkheid in te trekken in dit huis. Begrijp je wat dat betekent?" Volgens het zangtalent stond Cyrus ook garant voor de familie, die de borgsom niet kan ophoesten.

Cyrus en Freeman bouwden een hechte band op tijdens het afgelopen seizoen van 'The Voice'. Toen Freeman net voordat de laatste tien kandidaten werden gekozen de show moest verlaten, was haar mentor in tranen. "Ik ben compleet in shock. Als iemand het verdiende in de competitie te blijven, dan was jij dat", zei de zangeres tegen haar kandidaat. "Je bent een strijder, een rolmodel en ik hou van je."