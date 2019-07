Miley Cyrus beleeft angstige momenten in vliegtuig SD

11 juli 2019

07u17 0 Celebrities Dat Miley Cyrus (26) bang is om te vliegen, wisten we al. Een recente vlucht naar Glastonbury zal haar vliegangst echter geen goed gedaan hebben, want haar piloot moest twee manoeuvres uitvoeren om een botsing te vermijden.

Het was Miley’s zus Brandi (32) die het verhaal op haar podcast uit de doeken deed. Brandi legde uit dat ze samen met Miley en hun moeder Tish onderweg was naar het Glastonbury Festival in het Verenigd Koninkrijk. “Mijn moeder en Miley zijn allebei erg nerveuze vliegers", klinkt het. “En wanneer ze nerveus worden, voeden ze elkaars angsten en worden ze alleen nog maar nerveuzer. En dan is er nog Adam, Miley’s manager, die is nog erger dan mijn moeder en Miley tezamen. Absurd eigenlijk.”

“Dus ik zit daar met die drie mensen, en de vlucht is al wat hobbelig en ze zijn al wat bang”, vervolgt Brandi. “Uit het niets, terwijl wij aan het landen waren, gingen we opeens weer omhoog en toen draaiden we plotsklaps naar links. Het was gestoord. Mijn metgezellen werden gek.” Brandi voegt eraan toe dat ze ook wel wat zenuwen had, maar dat iemand zijn kalmte moest bewaren. “Miley zit op mijn schoot, mijn moeder houdt mijn hand vast, Adam wordt gek en niemand vertelt ons wat er aan de hand is”, vertelt ze. Uiteindelijk legde de bemanning uit dat er “geen reden tot paniek was, maar dat er een ander vliegtuig in de weg vloog, en dat we ze zouden raken als we niet opnieuw gestegen waren. Dat is een beangstigende gedachte”, klinkt het.

Tweede keer

Helaas verliep de landing daarna nog niet van een leien dakje. “Nadat we een tiental minuten in cirkeltjes rondgedraaid hadden, probeerden ze opnieuw te landen - en hetzelfde gebeurt! Deze keer stond er een vliegtuig op de landingsbaan. Opnieuw moesten we de hoogte in.” Na die tweede keer begon Tish te huilen en zei ze: “Als we sterven, is Noah (Miley’s jongste zus, red.) helemaal alleen!”

“Ik probeerde rustig te blijven voor iedereen. Als ik niet de sterke persoon in het groepje had moeten zijn, zou ik bang zijn, maar mijn moeder en Miley draaiden door”, bekent Brandi. De derde keer bleek in ieder geval de goede keer, want het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen. Van de uitleg dat het zo druk was vanwege het festival, moest de familie niets weten. “We dachten: jullie wisten toch hoeveel vliegtuigen er zouden landen? Er is toch een schema, waarom gebeurt zoiets dan? Dit was echt heel eng", besluit Brandi.