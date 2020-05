Miley Cyrus bekent: “Ik heb geen idee hoe een pandemie echt voelt” SDE

07 mei 2020

16u58

Bron: ANP 0 Celebrities Vanwege haar sterrenstatus en financiële situatie heeft Miley Cyrus (27) geen idee hoe het echt voelt om met het coronavirus en alle maatregelen daaromheen te moeten dealen. Dat zegt de zangeres in een interview met de Wall Street Journal.

De 27-jarige startte na de uitbraak van het virus haar Bright Minded-talkshow op YouTube. Ze vertelt in het artikel dat ze haar beroemde gasten benadert via Instagram, maar dat ze van sommige sterren die ze heeft gevraagd nooit antwoord heeft gekregen.

"Mijn ervaring met Covid-19 is niet de echte", vervolgt ze. "Mijn leven staat even stil, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe deze pandemie echt voelt. Ik heb een comfortabel huis, genoeg te eten, ik zit er financieel goed bij. En dat is niet hoe dit voor heel veel andere mensen is.”

Ze snapt dan ook dat niet alle sterren staan te springen om aan haar talkshow mee te doen. "Ik denk dat het voor veel van hen niet goed voelt om als beroemd persoon je ervaring te delen. Want het is gewoon niet te vergelijken met wat anderen meemaken."

