Mila Kunis openhartig over breuk met Macaulay Culkin: "Het was mijn schuld, ik was een bitch" MVO

24 juli 2018

Actrice Mila Kunis vertelt voor het eerst openhartig over haar breuk met Macaulay Culkin. De twee waren bijna 10 jaar samen voor ze in 2011 uit elkaar gingen. "De breuk was volledig mijn schuld", bekent ze.

Hoewel hun relatie gedurende de 9 jaren dat ze samen waren erg privé bleef, wilde Kunis nu wél iets kwijt over het einde ervan. "Ik was een bitch. Ik kan het op geen enkele andere manier zeggen. Wat ik gedaan heb, daar is gewoon geen excuus voor." Wat ze precies gedaan heeft, laat ze in het midden. "Ik was echt gemeen toen ik in de 20 was. Maar nu ik 34 ben kan ik op die periode terugkijken en denken 'ach, ik was jong'. Het heeft lang geduurd eer ik aan mezelf kon toegeven dat het allemaal aan mij lag, maar ik heb mezelf helemaal heruitgevonden als mens."

Kunis mag zichzelf dan wel de schuld geven, het was geen geheim dat de bekendheid van Culkin (kindster uit 'Home Alone') een probleem vormde binnen hun relatie. "Hij werd overal tegengehouden op straat, dus we konden bijna nergens komen. Hij was veel bekender dan ik en kreeg dan ook een ander soort aandacht, een ongezond soort. Mensen begonnen echt te schreeuwen als ze hem zagen, het was eng."

Na hun breuk raakte Culkin op de dool en verdween hij lange tijd uit de spotlights. Hij raakte ook verslaafd aan drugs. Sinds vorig jaar duikt hij af en toe terug vrijwillig op in de media, en ziet hij er - afgekickt en wel - terug een pak beter uit.

Ondertussen is Kunis getrouwd met acteur Ashton Kutcher. Ook Culkin heeft een nieuwe relatie met Brenda Song, en woont momenteel in Parijs.