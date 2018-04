Miguel Wiels over nieuwe K3: "Ik was bang dat ze nooit aanvaard zouden worden door het publiek" MVO

27 april 2018

De samenstelling van K3 is doorheen de jaren meermaals veranderd en meer dan twee jaar geleden werd de hele groep zelfs vervangen door de huidige meisjes: Hanne, Klaasje en Marthe. Qmusic-dj Dorothee vroeg zich af hoe Miguel Wiels deze wissel ervaren heeft.

"Het was vreemd. Toen ik wist dat het ging gebeuren heb ik intern heel erg mijn twijfels daarover uitgesproken, omdat ik bang was dat het nooit zou aanvaard worden bij het publiek", vertelt Miguel. "Ik dacht dat het een soort van schizofrene situatie zou worden waarbij je toch nog steeds de oude gezichten zou zien in de videoclips, maar dat er ondertussen nieuwe gezichten zijn. Ik was er vrij sceptisch over, maar ik ben blij dat ik ongelijk gekregen heb."