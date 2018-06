Miette uit 'Mijn Pop-Up Restaurant': "Mijn klant dacht dat ik een bordeel runde" IDR

26 juni 2018

10u54 2 Celebrities Ze won 'Mijn pop-uprestaurant' net niet, maar dankzij dat programma is Miette Dierckx wel aan haar horeca-carrière begonnen. Na haar pop-upbar 'Villa Loco' bestiert ze nu 'Bar Mimi' in de oude pastorie van Oostham. Een frisse zaak, al trekt ze niet altijd even fris cliënteel aan.

"De naam van mijn zaak roept blijkbaar herinneringen op aan de etablissementen op de Chaussee d'amour. En dat heeft een man in verwarring gebracht die in de zaak binnenstapte. Hij dacht verkeerdelijk dat hij in een hoerenkot was binnengestapt. Het was een rustige dag in de zaak en toevallig zaten er binnen enkel nog twee vrouwen. Die man stapte op hen af en ging wijdbeens voor hen zitten. Toen zij niet reageerden, kwam hij naar mij en vroeg hij me of ik een vrouw voor hem ter beschikking had. Ik heb hem toen vriendelijk duidelijk gemaakt dat 'Bar Mimi' een gewone zaak is. Ik denk er al over na om een bordje op te hangen waarin ik dat nog eens duidelijk maak", klinkt het al lachend.

Ondertussen kan Miette het voorval relativeren, maar op dat bewuste moment had ze wel schrik. 'Die man bleef nadien nog een hele tijd bij mij aan de bar zitten, ook nadat die twee vrouwelijke klanten weg waren. Daar werd ik wel ongemakkelijk van. Gelukkig zaten er buiten ook nog twee mannen iets te drinken. Ik heb hen toen gezegd dat ze onmiddellijk moesten reageren als ze mij hoorden gillen. Mijn vriend begreep pas achteraf de ernst van de situatie. Toen ik hem belde, is hij even daarna gewoon gaan slapen. (lacht) 'k Heb hem dat achteraf ook wel aangewreven hoor: "Stel u voor dat er iets was gebeurd en gij sliep, allez nu! Ach ja, nu heb ik alles eens meegemaakt hé", knipoogt Miette.