Mick Jagger (75) gedumpt door 23-jarige vriendin KDL

10 december 2018

15u16 1 Celebrities Mick Jagger heeft op amoureus vlak al een heus parcours achter de rug, maar nu heeft de 75-jarige Rolling Stone iets meegemaakt wat nog maar weinig gebeurd is: hij werd zelf gedumpt.

Mick Jagger zal de kerstperiode zonder vriendin moeten doorbrengen. De Rolling Stone werd namelijk onlangs gedumpt door zijn 23-jarige vriendin Noor Alfallah. Wat het extra pijnlijk maakt is het feit dat Noor hem gewoon heeft ingeruild voor een andere rijke man: miljardair Nicolas Berggruen (57). Volgens Forbes bezit de investeerder duizenden huizen en commercieel onroerend goed in Portland, Oregon, Duitsland, Israël, Turkije en Singapore. Dat alles zou hem zo’n 1,4 miljard euro waard maken. Grappig detail, qua uiterlijk lijken Berggruen en Jagger best op elkaar.

Leeftijdsverschil

Mick, die acht kinderen heeft bij vijf verschillende vrouwen, en Noor werden eind oktober vorig jaar voor het eerst aan elkaars zijde opgemerkt in Parijs, de stad van de liefde. Dat de twee een koppel vormden, was ook even wereldnieuws. En dat kwam vooral door de leeftijd van Noor, want ze is niet alleen meer dan 50 jaar jonger dan Jagger, ze is zelfs jonger dan Micks oudste dochter Karis (48) en ongeveer even oud als Assisi, een van de kleindochters van de muzikant. Toen bekend raakte dat Noor voor de charmes van Mick was gevallen, vielen zelfs de Rolling Stones-collega’s van Mick bijna van hun stoel. Dat Jagger iemand zo mooi en zo jong als Noor aan de haak kon slaan, vonden ze erg indrukwekkend.

Lijstje vol exen

Ondertussen is Noor één van de vele dames die Jagger aan zijn lijstje van ex-vriendinnen of -vrouwen kan toevoegen. Een overzichtje:

- 1966 - 1969: Mick had een relatie met zangeres en actrice Marianne Faithfull.

- 1969 - 1970: Mick begint een relatie met de getrouwde zangeres en schrijfster Marsha Hunt. Aan hun romance komt een einde in juni 1970, wanneer Marsha zwanger is van hun dochter Karis.

- 1970 - 1977: Mick valt voor Bianca De Macias, een Nicaraguaans-Brits voorvechter van sociale rechten en mensenrechten en actrice. Op 12 mei 1971 stappen ze in het huwelijksbootje in Saint-Tropez en vijf maanden later verwelkomen ze hun dochter, Jade. De twee gaan in 1977 uit elkaar en een jaar later vraagt Bianca officieel de scheiding aan wegens overspel. Tijdens zijn huwelijk met Bianca had Jagger namelijk twee jaar lang een affaire met Playboy-model Bebe Buell.

- Eind 1977 - 1999: begint Jagger een relatie met Jerry Hall, een Amerikaans model met wie hij op 21 november 1990 trouwt tijdens een ceremonie op Bali. Samen krijgen ze vier kinderen, dochters Elizabeth (34) en Georgia (26) en zonen James (33) en Gabriel (21). Ten tijde van zijn huwelijk van Jerry heeft Jagger van 1991 tot en met 1994 een affaire met de Italiaanse zangeres en model Carla Bruni, die zich nu mevrouw Sarkozy mag noemen. Maar Jagger heeft ook een affaire met het Braziliaanse model Luciana Gimenez Morad met wie hij een zoon, Lucas, krijgt in mei 1999. In datzelfde jaar komt er een einde aan Jaggers relatie met Jerry.

- 2000 - 2001: Het Britse model Sophie Dahl mag zich zo’n jaar lang de vriendin van Mick Jagger nemen.

- 2001 - 2014: Jagger begint een relatie met ontwerpster L’Wren Scott. In 2014 maakt ze zelf een einde aan haar leven. L’Wren laat haar hele hebben en houden over aan Jagger.

- 2014 - 2017: Na de dood van L’Wren begin Mick een relatie met ballerina Melanie Hamrick. Zij bevalt op 8 december 2016 van hun zoon Deveraux.

- 2017 - 2018: Mick valt voor de 23-jarige Noor Alfallah. Zij dumpt hem op haar beurt voor miljardair Nicolas Berggruen.