Mick Jagger (74) verovert alle harten met schattige reacties op foto's van zijn zoon Leon van Wijk

31 mei 2018

21u42

Bron: AD 0 Celebrities De 74-jarige Rolling Stones-frontman Mick Jagger mag dan een wereldberoemde rockster zijn, hij is ook gewoon vader. En net als menig andere ouder reageert de Brit maar al te graag op kiekjes van zijn kind op Instagram. Een compilatie van zijn vertederende reacties op foto's van zoon Lucas (19) ging de afgelopen dagen viraal.

"De ongemakkelijke papa-reacties van Mick Jagger op de Instagram van zijn tienerzoon zijn mijn nieuwe favoriete ding", twitterde journalist D. Patrick Rodgers gisteren. Binnen een dag verzamelde het bericht ruim 124.000 likes en 25.000 retweets, met talloze reacties van mensen die Micks reacties aandoenlijk en herkenbaar vinden.



De zanger heeft op Instagram onder meer gereageerd op een kiekje van zijn zoon met een groep vrienden. "Looks like fun!", schreef hij, om onduidelijke redenen vergezeld van twee kerstboomemoji's. Ook een foto van Lucas bij een zonsopgang kon op pa's goedkeuring rekenen. "Coole foto", reageerde hij. Soms maakt de bejaarde Mick zelfs grappen. Bij een foto van zijn pootjebadende zoon waarschuwde hij bijvoorbeeld: "Kijk uit voor het water!"

d. patrick rodgers on Twitter My new favorite thing is Mick Jagger leaving dorky dad comments on his teenage son's Instagram posts.

Heb je even voor mij

Lucas Maurice Jagger is het op een na jongste kind van Mick, die in 2016 zijn achtste telg Deveraux Octavian Basil kreeg. De tiener is een 'product' van Micks affaire met het Braziliaanse model Luciana Gimenez, die hem zijn huwelijk met Jerry Hall kostte.



De rocker is ondanks zijn leeftijd overigens best actief op Instagram. Vorig jaar haalde Mick nog het nieuws toen hij in een filmpje Frans Bauers hit 'Heb Je Even Voor Mij' zong.

Goodbye for now Holland! 🇳🇱 60.6k Likes, 2,377 Comments - Mick Jagger (@mickjagger) on Instagram: "Goodbye for now Holland! 🇳🇱"