Michiel De Meyer en Jo Hens understudy voor hoofdrollen in 40-45 MVO

21 juni 2018

11u42 0 Celebrities Michiel de Meyer en Jo Hens worden understudy van respectievelijk Jelle Cleymans en Jonas van Geel in de spektakel-musical 40-45. Jelle en Jonas spelen in principe alle voorstellingen maar de schoolvoorstellingen zullen door het duo De Meyer-Hens gespeeld worden. Ook als Jelle of Jonas ziek mochten zijn, dan komen Michiel en/of Jo in actie.

Michiel De Meyer kennen we vooral als winnaar van “Steracteur/Sterartiest” . Daarnaast was hij ook reeds te zien in verschillende musicals en speelt hij de rol van Arne in Thuis.

Met Jo Hens gaan we van Thuis naar Familie want in die serie geeft hij sinds 2009 gestalte aan het personage Nico. Ook in het theater heeft Jo zich al vaak bewezen. Zo speelde hij mee in De Wijkagenten en de theatertour van Aspe - Moord in het theater en Aspe 2 - Het dodelijk jubileum.

"Van sommige rollen droom je om die te mogen spelen", aldus Michiel. "Ik denk niet dat ik snel nog de kans krijg om zo’n mooie rol te vertolken.”

"Het is voor mij een hele eer om in zo'n grote productie te mogen staan en samen te kunnen werken met zoveel getalenteerde mensen", vult Jo aan. "Ik zal me er dan ook volledig in smijten en er vooral ontzettend van genieten!"