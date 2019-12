Michelle Williams zwanger en verloofd, kort na scheiding MVO

31 december 2019

11u00

Bron: ANP 1 Celebrities Actrice Michelle Williams is in blijde verwachting en verloofd met regisseur Thomas Kail. De Oscar-genomineerde filmster is nog geen jaar weg bij haar man Phil Elverum, met wie ze in de zomer van 2018 trouwde. Dat huwelijk liep stuk begin 2019.

De Dawson’s Creek-actrice en haar nieuwe verloofde werden onlangs gefotografeerd bij een chique babywinkel in Londen, tijdens een break van de filmopnames van de superheldenfilm ‘Venom 2'.

De 39-jarige actrice loopt niet te koop met haar privéleven, dus het nieuws kwam voor haar fans als een grote verrassing. Het is niet duidelijk wanneer de romance met Thomas is begonnen, maar hij regisseerde haar in 2019 in Fosse/Verdon. Voor de hoofdrol in dit drama ontving ze een Emmy.

Michelle heeft een dochter Matilda, die ze kreeg met de overleden acteur Heath Ledger. Het stel was drie jaar samen, maar ging uit elkaar vlak voordat de ‘Brokeback Mountain’-ster overleed aan een overdosis.