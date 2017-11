Michelle Pfeiffer: "Ik wou dat ze mijn naam niet in dát liedje hadden gebruikt" MVO

Michelle Pfeiffer mag dan een groot stijlicoon zijn, soms wenst ze dat ze net iets minder aandacht zou genieten. Zeker wanneer het op het nummer 'Uptown Funk' van Bruno Mars aankomt.

This hit, that ice cold. Michelle Pfeiffer, that white gold... Ja, u kent het deuntje vast wel. Het is de openingszin van één van de grootste hits van het jaar. Michelle zelf is zeer vereerd, maar had het toch liever anders gezien. Dat vertelde ze aan talkshow presentator Graham Norton, waar ze te gast was naar aanleiding van de film 'Murder on the Orient Express'.

"Ik schrok toen ik het de eerste keer hoorde," lacht ze. "Maar het is wel cool, moet ik zeggen. Wanneer het niet gênant is, tenminste. Soms rij ik met de kinderen ergens naartoe, en dan komt dat nummer op de radio. Dan zie ik mijn zoon denken: Oh nee, het is niet waar, he. Dan fluister ik hem toe: Sorry, zoon! Ook wanneer ik in de fitness ben durft dat nummer als eens op een playlist verschijnen. Dan kruip ik even weg."

Begrijpelijk, maar het blijft een enorm catchy liedje.