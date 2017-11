Michelle Pfeiffer (59) zou graag nog eens catwoman zijn MVO

Bron: ANP 1 Batman Retuns Michelle als Catwoman

Michelle Pfeiffer had naar eigen zeggen graag nog eens Catwoman willen spelen, liefst in een spin-off van 'Batman Returns'. Ze speelde de rol eerder in de gelijknamige film van Tim Burton, met Michael Keaton als Batman.

"Ik hield van die rol", zo zegt Michelle. "Ik had het gevoel dat ik me er juist comfortabel in begon te voelen en gewend raakte aan de klauwen en het masker." Hoewel ze geen problemen had met de rol op zich, kan ze zich tegenwoordig niet meer voorstellen dat ze zo'n overdadig kostuum zou dragen. "Veel te oncomfortabel."

De 59-jarige actrice zit in een drukke periode in haar carrière. Ze heeft rollen in de komende films 'Murder on the Orient Express', 'Ant-Man' en 'The Wasp'. Op dit moment is ze te zien in 'Mother'. Michelle is blij om terug te zijn in Hollywood, nadat ze eerder een pauze van vijf jaar had genomen. "Ik begon naar mijn werk te verlangen, en zelfs mijn kinderen vroegen of ik niet weer ging werken."

Photo News 'Murder on the Orient Express' film premiere