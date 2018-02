Michelle Obama steunt scholieren Florida: "Het hervormen van wapenwetten vereist moed en doorzettingsvermogen" SD

22 februari 2018

10u27

Bron: ANP 0 Celebrities Michelle Obama (54) heeft haar onvoorwaardelijke steun uitgesproken aan de scholieren in Florida die na het bloedbad op een school strijden voor strengere wapenwetgeving.

De voormalig First Lady van de Verenigde Staten twitterde woensdagavond: "Ik heb zoveel bewondering voor de buitengewone scholieren in Florida. Net als elke beweging voor vooruitgang in onze geschiedenis vereist het hervormen van wapenwetten onverzettelijke moed en doorzettingsvermogen."

Ze vervolgde dat voormalig president Barack Obama en zij in de tieners geloven. "We zijn trots op jullie en staan met elke stap die jullie nemen achter jullie." Bij de schietpartij op de middelbare school in Parkland kwamen vorige week zeventien mensen om. De overlevenden zijn een wapenprotest gestart: onder de naam March For Our Lives komen jongeren op 24 maart in actie voor strengere wapenwetgeving.

Zij worden hierin gesteund door een flink aantal Hollywoodsterren. Onder meer Oprah Winfrey, George en Amal Clooney en Steven Spielberg doneerden al aan de actie. Justin Bieber, Sofia Vergara, Sharon Stone, Don Cheadle, Laura Dern en Rosie O'Donnell deelden via social media de oproep van de organisatoren van March For Our Lives.

I’m in total awe of the extraordinary students in Florida. Like every movement for progress in our history, gun reform will take unyielding courage and endurance. But @barackobama and I believe in you, we’re proud of you, and we’re behind you every step of the way. Michelle Obama(@ MichelleObama) link