Michelle Obama neemt het op voor Ellen DeGeneres na controverse rond Bush

11 december 2019

13u00

Bron: ANP 0 Celebrities Ellen DeGeneres kwam dit najaar onder vuur te liggen vanwege haar vriendschap met George W. Bush. Ze krijgt nu steun van voormalig First Lady Michelle Obama, die ook bevriend is met de oud-president.

Obama werd dinsdag geïnterviewd door ‘Today Show’-presentatrice Jenna Bush Hager, dochter van George W.. In het gesprek kwam de kritiek op DeGeneres ter sprake. “Ik ben met je vader naar begrafenissen geweest, naar hoogte- en dieptepunten. We hebben verhalen gedeeld over onze kinderen en onze ouders. Onze waarden zijn hetzelfde”, aldus de oud-First Lady over haar band met de Republikein. “We zijn het niet eens over beleid, maar we zijn niet verdeeld over menselijkheid. We zijn het niet oneens over liefde en medeleven. Dat geldt voor de meeste mensen, maar we verliezen ons te vaak in onze angst voor alles wat anders is.”

In oktober werden DeGeneres en Bush gefilmd tijdens een gezellig onderonsje dat ze hadden bij een footballwedstrijd. Op social media kreeg de presentatrice de kritiek dat ze daarmee haar liberale waardes liet schieten. Ze reageerde daarop in haar talkshow. “We lijken te zijn vergeten dat het oké is dat we allemaal anders denken”, aldus DeGeneres.

Ze verwees naar de dagelijkse afsluiter van haar programma, waarin ze mensen aanmoedigt aardig voor elkaar te zijn. “Als ik zeg: wees lief voor elkaar, dan bedoel ik niet alleen tegen de mensen die hetzelfde denken als jij, ik bedoel wees lief voor iedereen.”