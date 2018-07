Michelle Obama geeft het beste van zichzelf tijdens concert van Beyoncé en Jay Z KDL

16 juli 2018

13u44 0 Celebrities Beyoncé en Jay Z zijn volop bezig aan hun On The Run II-tournee. Zondag hielden ze halt in Parijs, en daar zaten alvast twee bekende fans in het publiek: voormalige Amerikaans presidentsvrouw Michelle Obama (54) en haar jongste dochter Sasha (17).

Voor Beyoncé en Jay Z aan de show begonnen, werden Michelle en Sasha samen in het Stade de France gespot, maar eens het duo de microfoon in handen nam, was Sasha nergens meer te bespeuren. Michelle werd wel opnieuw gespot. Zij stond in de VIP-zone aan het podium en kreeg daar het gezelschap van Tina Knowles, de moeder van Beyoncé. De voormalige first lady had voor gelegenheid een crèmekleurige short aangetrokken. Die combineerde ze met een topje en oversized hemd in dezelfde kleur. Toen Jay Z aan het rappen sloeg, liet Michelle zich helemaal gaan en begon ze te dansen.

Het was niet de eerste keer dat Michelle naar een concert trok van Beyoncé en Jay Z, in 2014 trakteerde ze haar dochters Sasha en Malia (20) ook al een keer op een optreden van het koppel. Onlangs werden de Nederlandse koningin Máxima en haar oudste dochter Amalia ook al gespot op een concert van Bey en Jay.

Yasss mothas.... #michelleobama #tinalawson #OTRII Een foto die is geplaatst door null (@beyonceismysaviour) op 15 jul 2018 om 23:59 CEST

.@MichelleObama & Sasha Obama are attending Beyoncé & JAY-Z's show tonight. #OTRII #Paris #Round2 pic.twitter.com/9ONgMnqqEv BEYONCÉ LEGION(@ BeyLegion) link