Michelle Obama deelt hartverwarmend familiemoment: "Waar zij zijn, ben ik thuis" MVO

25 mei 2018

15u01 0 Celebrities Michelle Obama (54) mag dan niet meer de First Lady van de Verenigde Staten zijn, ze blijft even geliefd bij het grote publiek. Het Witte Huis mist ze naar eigen zeggen niet. "Thuis is waar mijn familie is."

"Het heeft nooit uitgemaakt of we in Chicago waren of, zoals hier, in het Witte Huis", schrijft ze bij een mooie foto waarop ze samen met haar man, Barack, en haar twee dochters te zien is.

"We hebben ons best gedaan om van het Witte Huis een plaats te maken die comfortabel was. Waar onze dochters in bomen konden klimmen en slaapfeestjes mochten organiseren, waar we altijd samen aan tafel zaten als een gezin en volgens de normen leefden die onze ouders aan ons hebben doorgegeven."

De Obama's wonen nog steeds in Washington D.C., zodat hun dochters Malia en Sasha er hun opleiding kunnen afmaken. Michelle houdt zich nog steeds bezig met politiek en sociaal werk. Daarnaast heeft ze pas het boek 'Becoming' uitgebracht, waarin ze nog meer vertelt over haar periode in het Witte Huis.

Een foto die is geplaatst door null (@michelleobama) op 23 mei 2018 om 23:01 CEST