Michelle Obama: "Barack en ik gingen in therapie om ons huwelijk te redden" 8 JAAR LETTE ZE OP ELK WOORD, MAAR IN HAAR MEMOIRES SPREEKT MICHELLE OBAMA VRIJUIT Guy Van Vlierden

12 november 2018

00u00 0 Celebrities Het heeft Michelle Obama moeite gekost om de liefde van haar leven met de politiek te delen. Dat onthult ze in de autobiografie die morgen verschijnt. Het irriteerde haar dat zij thuis zat met de kinderen - voor wie ze al de hele proefbuisbehandeling in haar eentje had doorstaan - en er was huwelijkstherapie nodig om het koppel samen te houden.

Acht jaar lang moest Michelle Obama (54) als 'first lady' op elk woord letten, maar in 'Becoming' is dat voorbij. Het is het eerste boek waarin een first lady het heeft over lust terwijl ze de relatie met haar man beschrijft. Michelle doet dat als ze terugblikt op het moment waarop ze Barack leerde kennen, toen ze samenwerkten op een advocatenkantoor in Chicago. Er was geen twijfelen mogelijk aan de verliefdheid. "Zodra ik mezelf toestond om gevoelens voor hem te koesteren, stormden ze binnen. Een overrompelende explosie van lust, waardering, voldoening en verwondering."

Het is precies omdat de buitenwereld hen altijd als het perfecte koppel beschouwt, dat ze ook de mindere kanten van haar huwelijk wilde belichten in haar 426 pagina's lange levensverhaal. "Ik ken te veel jonge koppels die daarmee worstelen en denken dat er iets mis is met hen. Zij moeten weten dat Michelle en Barack Obama daar ook aan moeten werken en hulp zoeken voor hun huwelijk als dat nodig is", verklaarde ze in een vraaggesprek over haar biografie op de televisiezender ABC.

Miskraam

Een eerste grote horde was de miskraam die Michelle een jaar of twintig geleden doorstond. "Het voelde toen alsof ik gefaald had - ik wist niet hoe vaak dat gebeurt." Omdat de biologische klok bleef tikken, besloten de Obama's daarna al gauw om voor in-vitrofertilisatie te gaan. Maar doordat haar man op dat moment al in de politiek van hun thuisstaat Illinois was gestapt, moest zij de belastende behandeling grotendeels in haar eentje volbrengen.

Dat dochters Malia (20) en Sasha (17) proefbuiskinderen zijn, werd nooit eerder onthuld. Michelle komt er grif voor uit dat ze het "irritant en lastig" vond dat zij er ook na hun geboorte vaak alleen voor stond. Het is op dat ogenblik dat er therapie aan te pas kwam om hun huwelijk te redden. "Zo leerden we om de verschillen die er zijn tussen ons uit te praten", verklaart ze. Michelle bekent ook dat zijzelf een hekel had aan politiek en het heel erg moeilijk vond om getrouwd te zijn met een man die daarin zijn bestemming zag.

Een groot deel van Amerika hoopt dat Michelle op een dag in het voetspoor van haar man zal treden - een recente poll geeft haar zelfs 12 procentpunten voorsprong op Donald Trump als ze aan de presidentsverkiezingen van 2020 meedoet. Maar die kans lijkt dus heel klein: "Mijn ervaring van de laatste tien jaar heeft mijn mening over politiek niet veel veranderd", schrijft ze. "Ik blijf afgeschrikt worden door de smerigheid ervan."

Die smerigheid vindt ze volop terug bij het huidige staatshoofd, voor wie ze wel wat ruimte vrijmaakt in haar boek. "Ik zal Trump nooit vergeven hoe hij mijn gezin in gevaar heeft gebracht", zo schrijft ze over diens langdurige gestook dat Barack niet in de VS geboren werd en dus geen president kon zijn. Een leugen die Trump ten langen leste wel moest laten varen, maar die Michelle hem dus wel bijzonder kwalijk blijft nemen.

Gek en gemeen

"Die hele discussie was gek en gemeen, met een nauwelijks verhuld racisme als grondslag", zo vaart ze uit. "Het was bovendien gevaarlijk om extremisten en geschifte fanatici aan te moedigen. Wat als iemand met een onstabiele geest een wapen had geladen en naar Washington was gereden? Wat als zo'n persoon naar onze meisjes was gaan zoeken? Donald Trump heeft de veiligheid van mijn gezin op het spel gezet met zijn luide en roekeloze beweringen."

Gevraagd naar een reactie, kaatste Trump de bal in zijn eigen stijl terug. "Michelle Obama kreeg een smak geld voor haar boek en in ruil daarvoor dringen uitgevers er altijd op aan om wat controverse te scheppen", antwoordde hij. "Wel, ik zal er wat controverse bovenop doen. Ik vergeef het Barack Obama nooit wat hij met ons leger gedaan heeft door er niet voldoende geld voor vrij te maken. Wat hij met ons leger deed, heeft dit land onveilig gemaakt."