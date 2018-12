Michelle Obama: "Barack en ik gingen in relatietherapie” kv

19 december 2018

21u57 1 Celebrities Michelle Obama was gisteren te gast in ‘The Tonight Show’ met Jimmy Fallon. Daar onthulde de voormalige first lady dat ze aan het einde van Barack Obama’s presidentschap niet snel genoeg het Witte Huis kon verlaten. En ze lichtte een tipje van de sluier op over haar huwelijk met Barack, dat niet altijd rozengeur en maneschijn was.

Aanleiding voor Michelle Obama’s bezoek aan de studio van Jimmy Fallon was haar nieuw boek ‘Becoming’, de autobiografie die nu in de winkel ligt.

Het boek kwam er omdat ze in haar leven zoveel keuzes heeft gemaakt waarvoor ze zich aan mensen moest verantwoorden, vertelde Obama gisteren. Zo liet ze immers een dikbetaalde job bij een advocatenkantoor achter om zich aan de carrière van haar man te wijden.





Fallon haalde een bepaalde passage uit het boek aan, waarin Michelle vertelt dat zij en Barack een tijdje relatietherapie volgden. “Een huwelijk is moeilijk. Zelfs voor ons. Wij hebben een geweldige relatie”, antwoordt de voormalige presidentsvrouw. De therapie was voor haar een echte eyeopener. “Ik was een van die vrouwen die dacht: ‘ik neem jou mee naar de relatietherapie, zodat jij geholpen kan worden, Barack Obama’”, vertelt ze, “want ik vond van mezelf dat ik perfect was.” Maar tijdens de gesprekken leerde ze dat het niet de verantwoordelijkheid van haar man was om haar gelukkig te maken. “Ik moest leren om mezelf te vervullen, om mezelf hoger op mijn prioriteitenlijstje te zetten.”

Ik zeg altijd: kijk, als je 50 jaar getrouwd bent en 10 ervan zijn verschrikkelijk, dan breng je het er heel goed vanaf. Michelle Obama

Obama vindt het belangrijk om dat verhaal naar buiten te brengen, omdat ze wil dat jonge mensen leren dat zelfs de beste huwelijken inspanningen vergen. “Ik wil niet dat mensen opgeven, zodra het even moeilijk wordt. Ik zeg altijd: kijk, als je 50 jaar getrouwd bent en 10 ervan zijn verschrikkelijk, dan breng je het er heel goed vanaf.”

“Bye Felicia”

Toen het tijd werd om de presidentswoning te verlaten om plaats te maken voor president Donald Trump en zijn vrouw Melania, kon het voor Michelle niet snel genoeg gaan. ‘Bye Felicia’, zei ze over haar afscheid aan het Witte Huis. De Amerikaanse uitdrukking betekent zoveel als “ik heb het gehad met jou”. Het feit dat haar dochters en hun vriendinnetjes de laatste avond nog een pyjamaparty wilden organiseren, was er helemaal teveel aan, biecht ze op.