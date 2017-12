Michelinster voor Sergio Hermans AIRrepublic MVO

12u43 0 VTM Sergio Herman krijgt Michelinster. Celebrities Het restaurant AIRrepublic in Cadzand van Sergio Herman heeft een Michelinster gekregen. Dat bleek vandaag, 11 december, bij de presentatie van de nieuwe restaurantgids 2018 van Michelin in het Amsterdamse DeLaMar Theater.

Topkok Herman is de eigenaar van het restaurant. Chefkok Alex Buiten reageerde uitzinnig via de telefoon, aangezien het team vermoedelijk vanwege de weersomstandigheden niet naar Amsterdam was afgereisd.