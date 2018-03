Michel Van den Brande opnieuw veroordeeld tot rijverbod van 3 maanden: "Waarmee zijn ze bezig?" Wouter Spillebeen

13 maart 2018

16u20

Bron: Eigen berichtgeving 527 Celebrities Stellingenmagnaat en reality TV-ster Michel Van den Brande is door de Gentse rechter opnieuw veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden voor een snelheidsovertreding.

Op de expresweg richting Knokke reed Van den Brande met zijn BMW X6 van zijn bedrijf Kontrimo langs wegenwerken. Hij mocht er maar 90 kilometer per uur rijden, maar werd geflitst aan een snelheid van 144 kilometer per uur. “Ik heb daar geen werken gezien”, reageerde Van den Brande in de rechtbank.

De politierechter legde een rijverbod van drie maanden en een boete van 300 euro op, een strenge straf omdat Van den Brande eerder al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. Hij moest ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. Maar tegen die beslissing ging hij in beroep. “Hij woont quasi in zijn wagen, een rijverbod is onoverkomelijk”, aldus zijn advocaat.

In beroep bevestigde de rechter nu het vonnis, dus het rijverbod van drie maanden blijft. Van den Brande reageert geïrriteerd. “Waarmee zijn ze eigenlijk bezig? Ze sleuren er oude vonnissen bij van 2001, 2002, 2003… Gaan ze straks ook het kattenkwaad dat ik als kind uitstak in rekening nemen?”