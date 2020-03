Michael Sheen vreest toename huiselijk geweld door lockdown: “Laat lege hotels slachtoffers opvangen” SDE

30 maart 2020

16u20

Bron: IPS 0 Celebrities Michael Sheen (51) vreest dat de corona-lockdown wel eens voor een dramatische toename van huiselijk geweld zou kunnen zorgen. Dat zegt de acteur in een video op Twitter. Hij roept de overheid dan ook op om maatregelen te treffen.

Zelf heeft Michael Sheen niet zoveel problemen met de isolatiemaatregelen, liet hij eerder al weten op sociale media: met een zes maanden oude baby in huis, weet men zich wel bezig te houden. Maar de acteur, bekend van onder meer ‘Good Omens' en ‘Masters of Sex’, beseft dat zo’n lockdown niet voor iedereen gunstig is. In een videoboodschap op Twitter waarschuwt hij voor de dramatische toename van huiselijk geweld. “In deze moeilijke tijden kan je er van op aan dat ook het misbruik binnen families en het huiselijk geweld enorm zal toenemen”, klinkt het. De acteur roept de Britse regering dan ook op om werk te maken van “noodzakelijke steun” om met deze toegenomen druk om te gaan. “De bewijslast uit andere landen in lockdown laat er geen twijfel over bestaan dat huiselijk geweld tot 30, 40 en in sommige gevallen zelfs tot 50 procent is toegenomen.”

Sheen roept iedereen op die “met misbruik te maken heeft” om hulp te zoeken om dit te stoppen, omdat het belangrijkste dat kinderen zich van het coronavirus zullen herinneren, is “hoe het thuis was” tijdens de quarantaine. Ook hulporganisaties hebben hun ongerustheid al geuit. Ze zeggen dat de huidige situatie “een perfecte storm” is om huiselijk geweld te doen toenemen, in het bijzonder voor mensen die nu geïsoleerd zitten met een gewelddadige partner.

Hotels inpalmen

Maar de acteur heeft een plan. Nu er zoveel hotels en bed and breakfasts leeg staan, kan de overheid een plan uitrollen om deze plekken tijdelijk als veilige opvangplaatsen te laten dienen voor mensen die tijdens de pandemie een gewelddadige situatie moeten ontvluchten, stelt Sheen voor.

In zijn videoboodschap roept de acteur ook op om alert te zijn voor misbruik. “Als je een vermoeden hebt dat iemand lijdt, probeer dan een veilige manier te vinden om een berichtje uit te sturen. Je kan voorstellen om boodschappen mee te brengen of gewoon vragen of alles oké is. Blijf niet aan de zijlijn staan. Vraag het alsjeblieft.”

Volgens officiële cijfers zijn jaarlijks bijna twee miljoen mensen, overwegend vrouwen, slachtoffer van huiselijk geweld in Groot-Brittannië. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, reageerde gisteren in de krant Mail on Sunday dat mensen in noodsituaties hun huizen mogen verlaten, ondanks de restricties. De regering heeft 1,6 miljard pond (1,78 miljard euro) vrijgemaakt om mensen in nood te helpen en werkt hiervoor samen met goede doelen, zei ze. “Mijn boodschap aan iedereen die een potentieel slachtoffer is, is eenvoudig: we zijn jullie niet vergeten en laten jullie niet in de steek. En mijn boodschap aan elke misbruiker is evenzeer eenvoudig: je komt niet weg met je misdaden”, zei Patel.