Michael Jacksons nichtje Brandi noemt haar ex-lief Wade Robson een leugenaar SD

12 maart 2019

11u55

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Ook Michael Jacksons nichtje Brandi (37), de dochter van zijn broer Jackie (57), heeft haar mening gegeven over de controversiële documentaire ‘Leaving Neverland’. Ze trekt voornamelijk hard van leer tegen Wade Robson (36), met wie ze naar verluidt als tiener een relatie had.

Brandi Jackson praatte in het Australische radioprogramma ‘The Kyle and Jackie O Show’ over de documentaire ‘Leaving Neverland’. “Toen ik ernaar keek, maakte het me misselijk, om eerlijk te zijn. De dingen die hij (Wade Robson, een van de mannen die Michael Jackson van seksueel misbruik beschuldigt, red.) zei, waren zo belachelijk.” Ze vervolgde: “Wade beschreef mijn oom niet. Hij beschreef iemand compleet anders, maar zeker niet mijn oom. Daarom is zijn verhaal zo hard veranderd de laatste vijftien jaar. Alles wat hij ooit heeft gezegd over mijn oom is het compleet tegenovergestelde van wat hij in de documentaire zei.”

In 2005 getuigde Wade Robson al eens in een zaak over het vermeende seksueel misbruik van Michael Jackson, maar toen deed hij dat in het voordeel van de beroemde zanger. In de documentaire vertelde hij dat hij onder druk gezet werd door het juridische team van Jackson en dat hij de zanger nog steeds graag zag. Hij had het gevoel dat Jackson de gevangenis niet zou overleven, en dus ontkende hij het misbruik. Brandi gelooft die verklaring duidelijk niet. “Kijk, als iemand je anaal gepenetreerd en misbruikt had sinds je 14 was, en je had de kans om te gaan getuigen en die man voor de rest van zijn leven te laten opsluiten zodat hij niemand anders meer kwaad zou kunnen doen, dan had je dat gedaan. Dan doe je dat. Ik kan begrijpen dat hij als kind te bang was om iets te doen, dat is logisch. Maar als volwassen man is het dat niet.”

Naar verluidt had Brandi een relatie met Wade van toen ze negen jaar oud waren, totdat ze achttien waren. Hoewel ze over de relatie niets opmerkelijk vertelt, maakt ze wel duidelijk wat volgens haar de motivatie van Wade en James Safechuck, de andere man die Jackson van misbruik beschuldigt, is: geld. “Ze willen absoluut, 100 procent zeker, geld verdienen aan hun beschuldigingen. Het is spijtig, maar het is waar.” Geen van de mannen heeft voorlopig echter een rechtszaak aangespannen of een financiële eis neergelegd.