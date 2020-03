Michael Jackson stuurt corona-tweet ‘vanuit het graf’ MVO

24 maart 2020

21u04 0 Celebrities Fans van Michael Jackson bleven gisteren verward achter, gezien de zanger een twitterbericht leek te sturen vanuit het graf. “Stay safe”, klonk het.

Daarmee verwijst de tweet naar de maatregelen tegen corona, die intussen ook in de VS zijn ingevoerd. “Wees slim en blijf veilig!” mag dan wel een goede boodschap zijn op dit moment, mensen snapten niet waar het berichtje vandaan kwam. Het ging gepaard met een typische foto van Michael, die vaak mondmaskers droeg. “Oh jee, waarvan tweet jij?”, grapt een fan. Een andere vult dan weer aan: “Wel, goed nieuws: we weten nu dat de hemel ook smartphones heeft.” In realiteit gaat om het marketingteam dat het account nu beheert.

Be smart and stay safe! pic.twitter.com/EG13QlA2iv Michael Jackson(@ michaeljackson) link