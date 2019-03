Michael Jackson shopte wel trouwringen samen met kind, zo blijkt uit beveiligingsbeelden: “Hij noemde ons een getrouwd koppel” MVO

13 maart 2019

15u34

Bron: Metro UK 3 Celebrities In de documentaire ‘Leaving Neverland’ beweerde James Safechuck dat Michael Jackson samen met hem trouwringen ging kopen toen hij nog een kind was. Jackson zou een soort trouwceremonie tussen hen hebben georganiseerd, iets dat Michaels entourage altijd ontkende.

In opnieuw opgedoken beelden uit een Amerikaans winkelcentrum blijkt echter dat een deel van het verhaal alvast klopt. Jackson werd samen met Wade al winkelend om trouwringen gespot. “Ik had hem eerst niet herkend”, vertelde een bewaker van het complex tijdens een nieuwsuitzending. “Maar ik vroeg waarom hij een vermomming droeg en hij zei dat hij Michael Jackson was. Ik geloofde hem niet, maar toen hij zijn valse tanden uitdeed en zijn pruik afnam, wist ik het zeker: dit was de echte Michael. Hij zei dat hij wilde trouwen met Sheryl Cole.” Cole was destijds nog één van zijn achtergrondzangeressen.

“We gingen samen ringen kopen”, vertelt Safechuck, die Jackson van seksueel misbruik beschuldigt, in ‘Leaving Neverland’. “We logen dan dat we ze voor een vrouw kochten, maar eigenlijk waren ze voor ons. Michael zette onze trouwceremonie in scène, om onze loyaliteit aan elkaar te bewijzen. We waren net een getrouwd koppel.” Dat hield volgens Wade ook in dat de twee seks met elkaar hadden, ook al was hij zelf nog minderjarig.

De documentaire maakte al veel los, en zorgde er onder andere al voor dat enkele radio- en tv-zenders geen muziek van Jackson meer zullen draaien. Ook de Vlaamse VRT zegt in de toekomst “voorzichtiger te zullen omspringen” met het gebruik van zijn muziek.