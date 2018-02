Michael Jackson schreef een nummer voor Nathalie Meskens, of dat dacht zij toch... TDS

02 februari 2018

Nu zondag 4 februari is Nathalie Meskens van 10.00 tot 12.00 te gast bij Kris Wauters in Zot Gedraaid op Joe. Nathalie vertelt aan Kris dat Michael Jackson een nummer voor haar heeft geschreven. Of… dat dacht ze toch. “Ik ben een grote Michael Jackson-fan, altijd geweest. Als kind was ik zo fan van hem, omdat ik er van overtuigd was dat Michael het nummer ‘Librarian Girl’ over mij had geschreven. Ik wist niet hoe dat dat kwam en ik snapte al helemaal niet hoe Michael wist dat ik in een bibliotheek woonde. Dat is natuurlijk al heel ongebruikelijk, maar mijn mama was toen conciërge van die bibliotheek. Hoe kon Michael uit Amerika in godsnaam weten dat er zo’n meisje was, een ‘Librarian Girl’, ik dus”, lacht Nathalie. “Echt waar, Kris. Ik heb jarenlang gedacht dat hij ‘Librarian Girl’ zong. Tot ik een jaar of 12, 13, of 14 was en dan zag ik ergens dat het eigenlijk ‘Liberian Girl’ was. Heel pijnlijk, maar dat nummer doet me dus denken aan die tijd.” De uitzending van Zot Gedraaid met Nathalie Meskens is nu zondag 4 februari van 10.00 tot 12.00 te horen op Joe.