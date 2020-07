Michael Jackson hielp dochter als kind al om geaardheid te accepteren: “Ik heb geluk gehad” Redactie

01 juli 2020

22u03

Bron: AD 0 Celebrities Paris Jackson (22) is haar vader Michael dankbaar voor zijn open houding over seksualiteit, ook toen ze pas 8 á 9 jaar was. Terwijl ze het zelf moeilijk vond om te merken dat ze gevoelens had voor meisjes, benadrukte haar beroemde vader dat dit heel normaal is. “Ik heb daar echt geluk mee gehad.’’

Dat zegt Paris in de nieuwste aflevering van haar documentairereeks op Facebook. “Ik wist niet dat het een ding was’’, vertelt Paris over haar eerste gevoelens voor vrouwen. “Want op tv had ik alleen mannen en vrouwen samen gezien. Dus ik begreep die gedachtes niet helemaal. Maar mijn vader had het al snel door, ik denk dat hij de energie voelde.’’



Het hielp de jonge Paris enorm dat hij daar open tegenover stond. “Hij plaagde me zoals hij mijn broer plaagde: ‘Oh je hebt een vriendinnetje’. Of, als ik iets te lang naar een vrouw in een tijdschrift staarde: ‘Vind je haar leuk?’. Ik heb daar echt geluk mee gehad, zeker omdat ik zo jong was, ik was 8 of 9. Weinig kinderen hebben die ervaring.’’



Nadat haar vader in 2009 overleed, werd het lastiger voor Paris. Ze trok in bij haar oma, die zwart is en Jehova’s getuige. “Homoseksualiteit is sowieso taboe in de zwarte gemeenschap’’, aldus Paris. “Dus in combinatie met het religieuze aspect kreeg ik het gevoel dat ik het een tijdje voor me moest houden. En de eerste keer dat ik uit de kast kwam tegenover een familielid geloofde diegene me niet.’’

Ik ben met een man samen geweest die een vagina had. Het heeft niets te maken met wat er in je broek zit Paris Jackson

In je broek

Paris, nu gelukkig met vriend Gabriel, had nooit verwacht dat ze zou ‘eindigen’ met een man. ,,Ik dacht dat ik met een vrouw zou trouwen’’, zegt ze. “Ik heb met meer vrouwen dan mannen gedatet.’’



Haar geaardheid vindt ze lastig te omschrijven. “Ik zou mezelf niet biseksueel noemen, want ik heb meer gedatet dan alleen mannen en vrouwen. Ik ben met een man geweest die een vagina had. Het heeft niets te maken met wat er in je broek zit, met hoe je chromosomen eruitzien. Het gaat om: hoe ben je als persoon?’’



