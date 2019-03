Michael Jackson blijft in Hall of Fame MVO

22 maart 2019

Michael Jackson wordt niet geschrapt uit de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame ondanks de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de in 2009 overleden popster. Bronnen rond het museum voor popgeschiedenis in Cleveland zeggen tegen TMZ dat het wat hen betreft om zijn muziek gaat en niet om zijn gedrag.

Michael is twee keer aanwezig in de Hall of Fame. In 1997 kreeg hij een plekje als onderdeel van de Jackson 5 en vier jaar later was het als solo-artiest raak. Jaarlijks worden vijf artiesten toegevoegd op basis van een stemming onder meer dan duizend mensen uit de muziekindustrie, muzikanten, journalisten en historici. Dit jaar is Michaels zus Janet genomineerd. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moeten artiesten minstens 25 jaar geleden hun eerste single hebben uitgebracht.

Woensdag werd al duidelijk dat de de wassen beelden van Michael Jackson in de vestigingen van Madame Tussauds blijven staan, ondanks de ophef die is ontstaan na het uitzenden van ‘Leaving Neverland’. In de documentaire wordt de zanger beschuldigd van kindermisbruik.