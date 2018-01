Michael J. Fox krijgt eerste grote televisierol sinds 2014 MVO

Michael J. Fox krijgt een rol in 'Designated Survivor'. De acteur zal volgens ABC een doortrapte advocaat spelen die een onderzoek leidt naar het lekken van vertrouwelijke informatie.

Michaels personage Ethan West is volgens online magazine Deadline vijf afleveringen te zien in het komende seizoen van de serie met Kiefer Sutherland in de hoofdrol. Het is de eerste langere televisierol van de acteur sinds zijn 'The Michael J. Fox Show' halverwege het eerste seizoen van de buis werd gehaald in 2014. Van de 22 geplande afleveringen werden er slechts vijftien uitgezonden.

De 'Back To The Future'-acteur maakte in 1998 wereldkundig dat hij aan de Ziekte van Parkinson lijdt. Rond de eeuwwisseling speelden de symptomen van de zenuwziekte hem zoveel parten, dat hij stopte met acteren. Later pakte hij zijn Hollywoodcarrière weer op, voornamelijk met televisierollen. Hij won drie Emmy Awards voor zijn rol in 'The Good Wife' en was verder onder meer te zien in enkele afleveringen van 'Curb Your Enthusiasm'.