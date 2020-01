Michael J. Fox brak met de drank voor zijn vrouw Tracy: “Zij is mijn beste vriend. Ik wil haar nooit verliezen” Redactie

29 januari 2020

14u00

Bron: Primo 0 Celebrities Dertig jaar geleden kreeg hij de diagnose parkinson en voorspelde men hem een snelle achteruitgang, maar ondertussen is Michael J. Fox (58) nog altijd werkzaam in de televisie- en filmwereld en voelt hij zich naar eigen zeggen beter dan ooit. “Met dank aan mijn vrouw Tracy (59)”, is te lezen in Primo. “Zonder haar stond ik nergens.”

De mededeling van de artsen dertig jaar geleden sloeg in als een bom. Michael J. Fox had nooit gedacht dat hij aan een ziekte als parkinson zou kunnen lijden, maar er was geen ontkennen meer aan. “Mijn hele leven stortte in”, zegt hij. “Ik dacht dat het voorbij was. Gepasseerd. Ik zag mijn hele toekomst als een kaartenhuisje ineenzakken. En niet enkel mijn toekomst trouwens, ook de toekomst van mijn gezin. Mijn eerste reactie was niet meteen de beste. Ik ben toen voor al die zwarte gedachten gevlucht. Ik begon mateloos te feesten en met mijn vrienden op de lappen te gaan. Ik dronk veel. Veel te veel. Ik was geregeld meer dan behoorlijk dronken.”

De ommekeer kwam er toen Fox voor de zoveelste keer in de woonkamer ontwaakte. “Half op de zetel, want ik was niet echt in slaap gevallen maar eerder bewusteloos geraakt van te veel alcohol. En ik keek recht in de vragende ogen van ons driejarige zoontje Sam. Ik vreesde dat mijn vrouw Tracy weer eens vreselijk kwaad zou zijn, maar toen ze de kamer binnenkwam, keek ze me enkel triest aan. ‘Is het dat wat je wilt?’, vroeg ze. ‘Dronken wakker worden in het bijzijn van je zoontje? Onze relatie kapotmaken?’ Ik voelde dat de antwoorden op die vragen beslissend zouden zijn voor onze toekomst samen. Tracy had het echt wel gehad met mij. Gelukkig heb ik toen de juiste antwoorden gevonden. In mijn hart. Ik heb ze niet uitgesproken, maar sinds ik die dag gestopt ben met feesten en zuipen, ben ik niet in de eerste plaats een fuifnummer, maar een echtgenoot en een vader geworden.”

Moedige vrouw

Sindsdien zijn er nog kinderen bijgekomen, die allemaal volwassen zijn ondertussen. Sam is al 30, de tweeling Schuyler en Aquinnah 24 en Esmé 18. Alle drie de meisjes werden geboren nadat Michael de diagnose had gekregen en hebben nooit anders geweten dan dat papa met fysieke ongemakken heeft af te rekenen. “Maar als je hen naar Michael zou vragen, zouden ze wellicht pas het allerlaatst spreken over parkinson”, zegt Tracy. “Voor hen is de ziekte niet dat wat zij het meest associëren met hun papa. Dat geldt trouwens ook voor mij. Soms zeggen mensen dat het moedig van me is dat ik al die jaren bij Michael ben gebleven. Dat voelt altijd een beetje aan als een belediging. Ik ben niet bij Michael gebleven omdat hij parkinson heeft, maar we leven nog altijd samen omdat we elkaars beste vrienden zijn. Hij is nog altijd de man die me in de meest uiteenlopende omstandigheden telkens weer aan het lachen kan brengen, maar die ook aandacht heeft voor mij en oprecht geïnteresseerd is in wat ik denk en heb te zeggen.”

Dat neemt niet weg dat ook Michael en Tracy hun ups en downs hebben gekend. “Dat geldt toch voor alle koppels?”, zegt Tracy. “Uiteraard hebben we al eens ruzie gehad en geloof me, het is niet omdat Michael parkinson heeft dat ik me dan zou inhouden. Als hij me kwaad heeft gekregen, zal hij het geweten hebben - parkinson of niet. Maar toegegeven, sinds hij met uitgaan en drinken is gestopt, is dat nog amper voorgevallen.”