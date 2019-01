Michael Douglas ziet Catherine Zeta-Jones graag tapdansen ... ook in de badkamer! SD

28 januari 2019

11u13 0 Celebrities Michael Douglas (74) vertelde zondagavond op de rode loper van de SAG Awards dat hij zijn vrouw, Catherine Zeta-Jones (49), erg graag ziet tapdansen. Waar maakt hem niet uit. Het mag zelfs in de badkamer, zoals hij het haar in het begin van hun relatie vroeg.

De 74-jarige Douglas en de 49-jarige Jones zijn al 18 jaar getrouwd. Een eeuwigheid naar Hollywood-normen. En de romantiek wordt er duidelijk goed ingehouden. Zo gaf Michael Douglas, die momenteel hoge ogen gooit in de serie ‘The Kominsky Method’, aan dat hij zijn vrouw erg graag ziet tapdansen. “Het maakt niet uit waar", vertelde hij op de rode loper van de SAG Awards. “Ik vind het gewoon geweldig.” Het deed de acteur terugdenken aan toen het koppel nét samen was. “Toen we net een koppel waren, vroeg ik haar om in onze badkamer op de tegels te tapdansen.” “Het duurde niet lang, want het marmer raakte een beetje bekrast”, voegde Zeta-Jones er al lachend aan toe.

Huwelijksverjaardag

In januari won Michael Douglas nog een Golden Globe voor zijn rol in ‘The Kominsky Method’. Op de persconferentie achteraf vertelde hij nog met veel liefde over zijn vrouw. “We vierden onlangs onze 18de huwelijksverjaardag. Naast het feit dat de oprechte liefde maar blijft groeien, denk ik dat het feit dat we in dezelfde industrie werken echt helpt om te begrijpen wat er speelt. Het was geweldig dat ze hier vandaag was en dat ze volledig begreep wat er gaande was.” Het koppel is getrouwd sinds 2000 en heeft met Dylan (18) en Carys (15) twee kinderen.