Michael Douglas was bang dat hij verslaafde zoon zou verliezen Redactie

16 oktober 2019

21u20

Bron: ANP/People Celebrities Michael Douglas' oudste zoon Cameron was op een gegeven moment zo van het rechte pad geraakt door zijn veelvuldig drugsgebruik, dat zijn ouders ten einde raad waren en slapeloze nachten hadden. "Het leven werd een opstapeling van ellende," aldus Douglas in een interview met People.

Cameron raakte in zijn twintiger jaren verslaafd aan cocaïne en heroïne, had altijd een wapen op zak en dealde zelf drugs om zijn 'hobby' te kunnen blijven bekostigen. "Ik zag wat mijn leven voor puinhoop werd maar ik kon er gewoon niet mee stoppen," vertelt de nu 40-jarige Cameron, die als tiener begon met drinken en het roken van wiet. "Verslaving is een sluipmoordenaar, het houdt je volledig in de greep. Als je op een gegeven moment zo diep bent weggezakt zijn er nog maar een paar opties: naar de gevangenis of overlijden.”

"Soms waren er momenten van hoop, die vervolgens weer vervaagden. Ik dacht op een gegeven moment dat ik hem kwijt zou raken," zegt Michael, die zijn zoon 8 jaar lang naar de gevangenis zag gaan, nadat hij werd veroordeeld voor het distribueren van drugs en het op zak hebben van drugs. In 2016 kwam Cameron vrij en was toen naar eigen zeggen 'een herboren man'.

Inmiddels gaat het een stuk beter met Michael's zoon, die een bijna 2 jaar oude dochter heeft met zijn vriendin Viviane Thiebes. Met het boek dat Cameron heeft geschreven over zijn ervaringen, getiteld Long Way Home, hoopt hij andere verslaafden te helpen en daardoor wellicht levens te redden.