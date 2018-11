Michael Douglas heeft nu ook een ster op de Walk of Fame KDL

07 november 2018

Celebrities Michael Douglas (74) heeft dinsdag, in het bijzijn van zijn 101-jarige vader Kirk, zijn ster op de Walk of Fame in Hollywood onthuld.

Het was voor de 74-jarige acteur erg bijzonder om zijn vader bij de ceremonie te hebben. Dat gaf Michael zelf aan in een emotionele speech. Hij richtte zich tot Kirk en zei: “Het betekent zoveel voor me dat je er bent, pa. Laat ik het simpel en recht uit mijn hart zeggen: ik ben trots dat ik je zoon ben.”

Michaels China Syndrome-collega Jane Fonda sprak ook enkele mooie woorden bij de onthulling van de ster. In haar speech ging ze in op de uitdagingen van een beroemde vader - haar eigen vader Henry was ook een grote Hollywoodster. “Het is niet makkelijk je eigen identiteit te vinden in een familiebusiness die wereldberoemd is”, aldus de 80-jarige. “Maar Michael heeft zich bewezen als geweldige acteur en producent.”