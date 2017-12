Michael Douglas deelt foto van pasgeboren kleindochter MVO

09u50 0 EPA Michael Douglas Celebrities Michael Douglas is dolgelukkig met zijn nieuwste rol als opa en laat via Facebook weten compleet in de wolken te zijn met zijn pasgeboren kleindochtertje. De Oscarwinnaar postte een foto van de jongste Douglas-telg op zijn account. "Ik wil hierbij mijn zoon Cameron en zijn geweldige Viviane feliciteren met de geboorte van hun dochter Lua!", schrijft hij.

Cameron (39), de zoon van Michael en zijn ex-vrouw Diandra Luker, en zijn vriendin Viviane Thibes verwelkomden de kleine Lua afgelopen maandag. Cameron was vol lof over Viviane op Instagram: "Vandaag is mijn respect voor moeders over de hele wereld tot grote hoogtes gestegen. Ik was vandaag getuige van een wonder toen mijn kleine meisje werd geboren."

Cameron Douglas, die in 2003 met zijn vader, opa en oma te zien was in It Runs In The Family, is sinds vorig jaar weer op vrije voeten nadat hij in 2010 werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens drugshandel. Vorig jaar augustus ontmoette hij zijn huidige vriendin.

De 73-jarige Michael heeft naast Cameron ook nog twee kinderen met zijn huidige vrouw Catherine Zeta-Jones: zoon Dylan (17) en dochter Carys (14).