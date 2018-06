Michael B. Jordan wil geen zwarte rollen meer spelen KD

06 juni 2018

14u54

Michael B. Jordan (31) wil niet gecast worden omwille van zijn huidskleur. De acteur wil enkel nog auditie doen voor blanke rollen.

In een interview met het Amerikaanse blad Variety vertelt de 'Black Panther'-ster over zijn plannen om enkel auditie te doen voor blanke rollen. "Ik wil geen personages vertolken waar vooroordelen aan vasthangen", verduidelijkt hij zijn beslissing. "Mijn personages zijn wat ze zijn omdat ik ze speel. Ik wil mensen spelen en niet altijd de rol van zwarte man toegewezen krijgen."

De acteur heeft het ook over het beperkte aantal rollen voor kleurlingen. "Alle zwarte acteurs tussen 17 en 40 jaar moeten concurreren voor dezelfde rollen." Hij is dan ook lovend over 'Black Panther', de kaskraker waarin hij de slechterik speelt, omdat het een platform biedt voor Afro-Amerikaanse acteurs.