Michael B. Jordan moest in therapie na opnames ‘Black Panther’: “Ook mannen moeten hun gevoelens durven delen” MVO

07 februari 2019

19u07 0 Celebrities ‘Black Panther’-acteur Michael B. Jordan (31) sprak in een interview met Oprah Winfrey over de eenzame gevoelens die hij had tijdens de opnames. Hij ging daar naar eigen zeggen zelfs voor in therapie.

“Het begon als een voorbereiding op de rol”, vertelt Jordan, die de antagonist Killmonger speelt in de Oscargenomineerde Marvel-film. “Ik was heel vaak alleen, omdat ik geloofde dat mijn personage ook heel eenzaam was. Ik sloot me af van mijn vrienden en familie en liet het niet toe dat ze me liefde gaven. Ik moest en zou zo lang mogelijk zo miserabel mogelijk zijn, om me in te leven.” Maar de tol van zo’n gemoedstoestand was zwaarder dan verwacht.

“Na de opnames was het heel moeilijk om terug uit die mindset te geraken”, bekent hij. “Ik ging in therapie, en daardoor begon ik stilletjes aan weer met mensen te praten. Het was eigenlijk gek: het was lastig om te wennen aan het opnieuw ontvangen van liefde en vriendschap. Ik had die gevoelens zo lang geblokkeerd dat ik dacht: nee, stop ermee, dat heb ik niet nodig. Maar dat is natuurlijk wel zo.”

“Ik wil mannen eraan herinneren dat het oké is om over je gevoelens te praten”, geeft hij nog mee. “Therapie heeft mij enorm geholpen. Ik weet dat je er als man misschien commentaar op zal krijgen, maar je emoties uiten is belangrijk.”