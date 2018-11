Michael B. Jordan: “Ik ben echt een nul als het op daten aankomt” TK

13 november 2018

Michael B. Jordan denkt dat hij nog steeds single is omdat hij niet echt weet wat daten is en hoe dat werkt. De Black Panther-ster wordt gelinkt aan zangeres Nicki Minaj sinds zij in haar People's Choice Award-speech verklapte dat hij haar jurk aan het einde van die bewuste avond uit mocht trekken.

In een interview met GQ magazine klaagt Michael echter over het gebrek aan romantiek in zijn leven: "Ik ben volwassen en vooruitstrevend op veel gebieden, maar daten hoort daar niet bij. Ik weet gewoon niet hoe dat werkt.”

Ook geeft Michael in het blad uitleg over een incident in juli, toen hij een feestje gaf op een jacht in Italië. Daar waren enkel blanke vrouwen op aanwezig, wat ertoe leidde dat de 31-jarige acteur door zijn Afrikaans-Amerikaanse fans werd neergesabeld. Michael zweert nu dat dat geen bewuste actie was.

Michael zit intussen niet bepaald stil. Zijn volgende rollen zijn ‘Creed II’, waarin hij zijn rol als Adonis Creed weer oppakt, en ‘Just Mercy’. In die laatste film speelt hij naast Brie Larson en Jamie Foxx. Maar hij heeft ook grotere doelen op lange termijn: "Ik ga gewoon proberen om aan mezelf te blijven werken en dit imperium op te bouwen.”