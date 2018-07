Micha Marah over vete die veel geld kostte, maar gelukkig werd bijgelegd: "Luc Steeno was mijn boezemvriend, tot hij me diep kwetste..." Redactie

23 juli 2018

20u55

Redactie

23 juli 2018

20u55

Bron: Dag Allemaal

Aldegonda Leppens - beter bekend als Micha Marah - wordt dit jaar 65, én staat vijftig jaar op de planken. Een halve eeuw gevuld met hoogtepunten, maar helaas ook met mindere momenten. Zoals die ene ruzie die compleet ontspoorde... Nu vecht ze meer dan ooit voor het Vlaamse lied: ‘Minister Gatz moet de VRT verplíchten om weer een muziekprogramma te maken. Maar hij zet geen enkele druk op de ketel.’Amper zeventien was ­Micha Marah toen ze haar eerste grote hit scoorde: ‘Tamboerke’. Met haar majorettenhoed, gladde laarzen en ­energieke verschijning maakte ze indruk. ‘De seventies waren één groot feest’, steekt Micha geestdriftig van wal. ‘Elke artiest ­verkocht goed en iedereen gunde elkaar succes. Met die ingesteldheid is het plezant werken, ­natuurlijk. In de jaren 80 werd het plots één grote puinhoop. Er ­waren geen degelijke tv-programma’s meer voor Vlaamse artiesten. En als er dan toch iets op antenne kwam, was het om ons uit te lachen. Ik herinner me nog ‘Hitring’ van Kurt Van Eeghem. Ik zal nooit vergeten hoe hij Will Tura belachelijk maakte toen die zijn nieuwe single voorstelde in de Koningin Elisabethzaal, door hem vanuit de meest foute ­hoeken te filmen. Dat vond ik echt niet kunnen.’

