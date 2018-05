Mezdi begint aan muziekcarrière met bekend gezicht uit 'Oh Oh Cherso' MVO

16 mei 2018

10u41 0 Celebrities Een vriendin armer, maar een nieuwe carrière rijker? Mezdi uit 'Temptation Island' doet een gooi naar het leven in de muziekwereld, en daarvoor roept hij de hulp in van een bekende uit een ander realityprogramma.

Zijn relatie met Daniëlle is al lang verleden tijd, maar toch ziet 'Temptation'-gezicht Mezdi de toekomst rooskleurig in. Samen met dj Matsoe Matsoe, die we kennen van zijn dwaze avonturen in 'Oh Oh Cherso', wil hij een muziekcarrière uit de grond stampen.

Matsoe Matsoe, ofwel Joey Spaan, liet via Instagram weten dat de nieuwe track binnenkort gelanceerd wordt. Hij tagde Mezdi in het bericht. Nu is het wachten op de officiële release.

Stop, Load, Play! Nieuwe track is Loading!🔊 CHEATCODE!! @mezdi @justicetoch @thisisdazers Een foto die is geplaatst door null (@djmatsoematsoe) op 14 mei 2018 om 16:24 CEST