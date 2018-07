Mevrouw Walter Grootaers wordt machtigste tv-vrouw van Vlaanderen Redactie

Nicole Plas was 23 jaar 'managing director' van Endemol Shine Belgium en maakte in ons land tv-toppers als 'Big Brother', 'The Voice', 'The Voice Kids' en 'The Wall'.

Vanaf vandaag wordt Plas, de echtgenote van Walter Grootaers, de baas van haar eigen productiehuis Dok1 Media. Ze heeft een overeenkomst afgesloten met Talpa, het bedrijf van de Nederlandse mediamagnaat John de Mol. Daardoor heeft ze vanaf nu de exclusieve rechten voor België in handen voor alle programma's die van Talpa zijn of bedacht worden. Het bekendste is ongetwijfeld 'The Voice' en z'n afgeleide 'The Voice Kids'. Maar ook 'De wereld rond met 80-jarigen', 'De Wensboom', 'Wat een jaar' en 'Nieuwe Buren' zitten bij Talpa. Daarmee heeft Plas meteen één van de strafste catalogussen van tv-programma's in handen. Voor de opnames van de nieuwe reeks van 'The Voice van Vlaanderen' voor VTM, die momenteel lopen, zal Plas optreden als consultant. Het eerste programma dat ze zelf zal maken, is 'The Voice Belgique', voor de RTBF in het voorjaar van 2019.