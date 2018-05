Met welke Spice Girl beleefde Justin Timberlake een romance? SD

04 mei 2018

Bron: Kameraki

Tijdens een spelletje 'Never Have I Ever' bij Ellen DeGeneres onthult Justin Timberlake (37) - tot groot jolijt van het publiek - dat hij ooit een romance beleefde met een Spice Girl. Om welke zangeres van de populaire meidengroep het precies gaat laat Timberlake in het midden, maar daar lijkt het internet ondertussen al achter: Emma Bunton, alias Baby Spice!