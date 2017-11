Met deze foto wil Nicki Minaj het internet 'breken' TDS

Paper Magazine
Celebrities
Doet de naam Paper Magazine een belletje rinkelen? Daar zal de wintereditie van 2014 vast iets mee te maken hebben. Kim Kardashian stond toen in vol ornaat op de cover, en brak zo het internet. Rapster Nicki Minaj wil Kim nu achterna gaan.

De uitdrukking ‘het internet breken’ dateert uit 2014, toen Kim op de cover van Paper Magazine stond. Ze deed dat naakt, met haar rug naar de camera gedraaid. ‘Kim Kardashian breaks the internet’, was de feilloze voorspelling op de cover: de foto was in een mum van tijd óveral

Nu hoopt Nicki Minaj hetzelfde effect te bereiken. De Amerikaanse wist vandaag op internet alle aandacht op te eisen met haar covershoot met het blad. Op de opmerkelijke foto lijkt het alsof Minaj elk moment aan een trio zal beginnen met zichzelf. "Minaj à trois", kopt het blad. Een niet zo subtiele verwijzing naar het Franse ménage à trois.

Wanna Minaj? @papermagazine 🧐👅 photos by @ellenvonunwerth #BreakTheInternet edition Een foto die is geplaatst door null (@nickiminaj) op 15 nov 2017 om 03:07 CET