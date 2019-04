Met deze eigen documentaire wil familie Michael Jackson beschuldigingen van seksueel misbruik counteren SD

Bron: People 0 Celebrities De familie van Michael Jackson heeft door middel van een eigen documentaire, ‘Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary’, gereageerd op de tweedelige HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin het overleden popidool door twee mannen van seksueel misbruik beschuldigd wordt.

De 30 minuten durende documentaire ‘Neverland Firsthand' is integraal op YouTube te zien. Niet alleen Michaels neef Taj Jackson en nichtje Brandi Jackson komen aan het woord, maar ook zijn technisch directeur Brad Sundberg, die vaak in Neverland verbleef. “In geen miljoen jaar zag ik ooit een kind rond Michael Jackson dat eruit zag alsof het overstuur, gekwetst of misbruikt was”, vertelt Sundberg in de documentaire aan producer Liam McEwan. “Neverland was zo’n vredige, veilige en fijne plaats.”

Brandi vertelt dan weer hoe zij en Wade Robson, een van de mannen die Jackson in ‘Leaving Neverland’ van seksueel misbruik beschuldigt, zeven jaar lang een relatie hadden. “Hij was altijd al een beetje een opportunist", vertelt ze, waarna ze stelt dat hij enkel beweert dat hij misbruikt is om daar geld uit te slaan. “Hij weet hoe hij zich in verschillende situaties moet positioneren zodat hij er financieel beter van wordt.”

“Hij zegt dat hij een relatie had met mijn oom, dat ze verliefd waren en dat mijn oom hem weg hield van vrouwen, maar dat is niet waar. We praatten net over hoe mijn oom ons samenbracht. Maar dat zou natuurlijk de dingen die hij beweert in diskrediet brengen. Het is fascinerend dat hij denkt dat hij gewoon tien jaar van zijn leven kan wegvagen.”

Een advocaat van Wade Robson heeft al gereageerd op de beschuldigingen van Brandi. “Ms. Jackson was niet bij Wade en Michael Jackson toen het seksueel misbruik gebeurde, en dus heeft ze niets relevant over het onderwerp te zeggen”, staat er te lezen in de mededeling.