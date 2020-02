Met de vriendin van papa of met Minnie Mouse in Disneyland: sterren getuigen over hun eerste keer TDS

28 februari 2020

16u00 0 Celebrities Generation M helpt jongeren bij de eerste keer. ‘De Eerste Keer’ is een online videoreeks waarin MNM-dj Dorianne Aussems op bezoek gaat bij jongeren en specialisten die hun ervaringen delen en tips geven over de belangrijke ‘eerste keren’ in het leven. Voor velen hoort daar ook de eerste seksuele ervaring bij, die soms eerder ongemakkelijk dan aangenaam blijkt. Dat was ook voor veel sterren en beroemdheden niet anders: deze celebs getuigen over hun eerste keer tussen de lakens.

Daniel Craig: 16 jaar, met de poetsvrouw

“Ik werkte als tiener in een fitnesscentrum, waar de baas een romance had met een meisje van het onderhoud, een Jamaicaanse. Ze was heel verliefd op hem. Maar hij was een player en op een dag lekte uit dat hij ook iets had met de aerobicslerares. Ik was op dat moment alleen in de zaak en was een kapstok aan het herstellen in de kleedkamer van de mannen toen ze binnenkwam. Ze begon me te zoenen en vroeg of ik seks met haar wilde. Ik heb natuurlijk niet geweigerd. Daarna heb ik mijn ontslag aangeboden in die fitnessclub. De baas was een bodybuilder van twee meter groot. Als hij had ontdekt wat ik met een van zijn liefjes had gedaan, zou ik er nu wellicht niet meer zijn.”

P. Diddy: 13 jaar, kamer gehuurd

“Ik was 13 jaar toen ik ‘een man’ werd. Mijn partner was 16 of zo. In de Bronx, waar ik opgroeide, kon je kamers huren voor één of twee uur. Ik had al sinds mijn twaalfde altijd 20 of 30 dollar op zak, voor als de kans zich zou voordoen. Op een zaterdagmiddag was het zover. Het meisje nam me mee naar zo’n kamer en ik huurde die voor een uur. Wat zowat 55 minuten te lang was... Nadien ben ik nog vaak op die kamertjes beland. Soms waren er zelfs meisjes die de kamer betaalden omdat ze met mij naar bed wilden. De meiden in de Bronx vertelden elkaar dat ik geweldig was in bed. En daar ben ik fier op.”

Matthew Mcconaughey: 14 jaar, naar het ziekenhuis

“Ik ben opgegroeid in Texas en daar zijn de hooischuren nooit veraf. Het meisje was een eerstejaarsstudente aan de unief. Mijn ouders hadden haar gevraagd om me bijles wiskunde te geven. Maar al de derde middag zaten we te zoenen. Op een dag spraken we af op de hooizolder van haar ouders. Het was niet zo’n geweldige ervaring. Het was voor ons allebei de eerste keer. Ik herinner me vooral dat het hooi erg prikte. Bovendien bleek ik er allergisch voor. Al tijdens onze liefdesdaad begon ik te hoesten, maar later die avond kreeg ik echt ademhalingsmoeilijkheden. Ik eindigde de dag van mijn ontmaagding in het ziekenhuis. Onze liefdesmiddag was ook haar tegengevallen, denk ik. Want ze belde de volgende dag naar mijn ouders om te zeggen dat ze geen tijd meer had om me bijles te geven.”

Red Hot Chili Peppers-zanger Anthony Kiedis: 13 jaar, met de vriendin van papa

“Toen ik 13 was, nam mijn pa me mee naar een stripclub, de Rainbow Room. Ik werd gek van al die naakte vrouwen en vroeg mijn pa of ik voor het eerst seks mocht hebben. Hij wilde me best trakteren, maar hij wilde ook dat mijn eerste keer een fijne ervaring zou zijn. Hij pikte er dus een stripster uit met veel ervaring: zijn toenmalige vriendin, die ook in de club werkte. We gingen met z’n drieën naar huis. Daar stuurde hij me naar zijn kamer met zijn vriendin, terwijl hij beneden naar het baseball ging kijken. Ik ben hem daar dankbaar voor. Want zijn vriendin wist perfect wat ze moest doen. Ik heb zeker geen trauma overgehouden aan mijn eerste keer.”

Russel Brand: 16 jaar, bij de hoeren

“Ik dank mijn ontmaagding aan mijn vader. Hij vond het hoog tijd dat ik eens iets meer deed dan gewoon hand in hand lopen met mijn liefjes. Maar hij vreesde dat ik een meisje zwanger zou maken. Dus trakteerde hij me op een vakantie naar Hong Kong en daar nam hij me mee naar een bordeel. Ik mocht een meisje uitkiezen, hij koos er ook een en we gingen in aanpalende kamers ons ding doen. Het meisje in kwestie had meteen door dat ik nog maagd was. Ze was erg lief en deed er alles aan om er een leuke ervaring van te maken. Ik ben haar daar nu nog erg dankbaar voor. Want dankzij haar heb ik altijd veel zelfvertrouwen gehad in bed.”

Justin Timberlake: 15 jaar, met Minnie Mouse

“Ik heb mijn eerste liefdeservaring opgedaan toen ik nog voor Disney werkte. Mijn eerste keer was na een middag promo voeren. Ik was al bezig met *Nsync, maar acteerde ook nog in Disneyproducties. We namen een filmpje op in Disneyland. Het meisje dat Minnie Mouse speelde was echt knap. En zij zag me ook wel zitten. Toen ze me vroeg of ik een rondleiding wilde, heb ik niet geweigerd. In de kleedruimte van de Disneyfiguren trok ze haar Minnie-pak uit. En voor ik het besefte, trok ze ook mijn broek uit. Ik deed het voor het eerst terwijl Minnie Mouse, Daisy Duck en Pluto toekeken. Heel bizar. Ik hoop dat ze nooit vertellen wat ze gezien hebben. Want erg indrukwekkend was het niet!”

Robert Pattinson: 15 jaar, op schoolreis

“Het gebeurde toen ik nog op de kunstschool zat, tijdens een driedaagse schoolreis naar Parijs. De weken vooraf hadden de jongens en meisjes al afgesproken wie bij wie op de kamer zou belanden, maar de leraars waren waakzaam en niemand slaagde erin om zijn romantische plannen uit te voeren. Al mijn maten bleven op hun honger zitten. Maar ik had wel geluk. Tijdens een vrije middag ontmoette ik een Amerikaans meisje, dat ook op schooluitstap was. Het klikte en na enkele uren samen wandelen, besloten we naar haar hotel te gaan. We slaagden erin om haar kamer in te sluipen en daar bedreef ik voor het eerst de liefde. Met uitzicht op de Eiffeltoren. Kan het nog romantischer?”

Chris Martin: 22, slechte ervaring

“Ik was een nerd, ook al was ik al vroeg met rockmuziek bezig. Maar ik speelde in een band voor de muziek, niet om meisjes te versieren. Ik had ook een romantisch beeld over de liefde. Dat merkte je aan mijn songteksten. Ik was erg naïef. Tot we op tournee gingen en in Schotland op een afterparty een stel groupies binnenlieten. Eentje kon niet van me afblijven en uiteindelijk belandden we in een woonkamer vol feestende mensen achter de fauteuil. Zelf moest ik niet veel doen, ze ging zeer effectief te werk. Achteraf hoorde ik dat ze sterren ‘verzamelde’: ze wilde met zoveel mogelijk rockers in bed duiken. Het maakte niet uit of ze het met de drummer of de zanger had gedaan. Achteraf voelde ik me vies en gebruikt. Het was geen aangename ervaring.”

Daniel Radcliffe: 16, op de filmset

“Ik heb mijn hele puberteit op de filmsets van ‘Harry Potter’ doorgebracht en voor mij was die eerste keer een magisch moment. Misschien had het met de locatie te maken. Of met het feit dat mijn partner ouder was dan ik en al ervaring had (het ging om Amy Byrne, een kapster. Zij was toen 23, red). Ik kon het ook niet stilhouden. De volgende dag heb ik de hele dag lopen opscheppen en de andere jonge acteurs zelfs getoond waar ik seks had gehad. Wel wat puberaal, ja.”