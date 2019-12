Met de steun van familie en beste vriend overwint verslaafde Ben Affleck terugval Redactie

13 december 2019

11u00

De beste therapie om een alcoholverslaving te overwinnen? Gezellig kerstbomen kopen met je familie. Dat werkt althans voor acteur/regisseur Ben Affleck (47). De ster zag er weer goed uit toen hij dat samen met zijn ex-vrouw Jennifer Garner (47), hun drie kinderen en zijn moeder Christine deed in Los Angeles.

Wat een verschil met de haveloze Ben die we tijdens de Halloweenperiode nog dronken op straat zagen waggelen! Toen vreesde iedereen dat Ben opnieuw in de ban van de drankduivel was geraakt. En dat terwijl hij begin 2019 nog een afkickkuur had gevolgd.

Stevige reprimandes

Maar kijk, bronnen in Hollywood menen dat het weer de goeie kant met Ben opgaat. Vooral dankzij zijn familie en zijn beste vriend, acteur Matt Damon (49). “Die maakte Ben duidelijk dat hij hem uit hun nieuwe filmproject zou trappen als hij te veel zou blijven drinken”, klinkt het. “Ben wil die film heel graag maken, dus dat sloeg in.”

Bens familie had een ander recept klaar om hem te helpen deze terugval te overwinnen. “Stevige reprimandes van zijn moeder gecombineerd met lieve knuffels van zijn dochters Violet (14) en Seraphina (10) en zoontje Samuel (7)”, zegt een familievriend. “Ben brengt nu veel tijd met zijn kinderen door. Omdat zij hem op het rechte pad houden.”

Uit beeld verdwenen

Ondanks hun scheiding kan Ben ook nog steeds rekenen op de steun van actrice Jennifer Garner. “Jen doet het natuurlijk in de eerste plaats voor haar kinderen”, aldus een insider. "Ze wil niet dat zij zich zorgen maken om hun papa. Maar ze probeert Ben ook uit de ellende te houden omdat ze ondanks alles nog altijd van hem houdt.”

Overigens lijkt Bens nieuwe lief, muzikante Katie Cherry (33), uit beeld te zijn verdwenen. “Zij was niet sterk genoeg voor hem”, klinkt het. “Zij durfde geen ruzie met hem te maken en kon hem niet tegenhouden als hij weer aan het drinken ging. Nee, dat meisje was niets voor hem."