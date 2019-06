Meryl Streep wordt 70, en al veertig jaar staat deze man aan haar zijde SD

22 juni 2019

13u00 0 Celebrities Meryl Streep is jarig vandaag: de grande dame van de acteerwereld wordt 70 jaar oud. Meer dan de helft van haar leven is ze al samen met Don Gummer (72), een beeldhouwer die zich liever wat op de achtergrond houdt. Maar hoe stabiel hun relatie ook is, van hun liefdesgeschiedenis zou je zo een film kunnen maken.

Het begon allemaal in 1976. Een jonge Meryl Streep speelde in het toneelstuk ‘Measure for Measure’ tegenover John Cazale, die net enkele grote successen geboekt had met zijn rol als Fredo Corleone in de eerste twee ‘Godfather’-films. De twee acteurs werden stapelverliefd op elkaar en gingen samenwonen. John vertelde Meryl dat hij met haar zou trouwen zodra hij een grote doorbraak had. Lang moesten ze niet wachten, want de twee geliefden kregen allebei een rol in ‘The Deer Hunter’. Maar toen sloeg het noodlot toe: John bleek terminale longkanker te hebben. De enige reden waarom hij niet ontslagen werd door de producenten van de film, was omdat Meryl ermee dreigde op te stappen wanneer dat zou gebeuren. John mocht aanblijven, en al zijn scènes werden vooruit geschoven zodat hij ze op een comfortabele manier kon afmaken. En Meryl bleef bij hem. “Ik heb nog nooit iemand gezien die zo toegewijd is aan iemand die stervende is", vertelde Robert de Niro, die ook in ‘The Deer Hunter’ speelde. “Het was indrukwekkend om te zien wat ze uit liefde over had voor die man.” In maart 1978, nog voor ‘The Deer Hunter’ in première ging, overleed John. Hij was amper 42 jaar oud.

Meryl kon het niet opbrengen om opnieuw in hun appartement te gaan wonen. Een vriend van haar broer, beeldhouwer Don Gummer, stelde voor dat ze in zijn appartement zou wonen terwijl hij op vakantie was, iets wat ze gretig aannam. Don vertelde daar later over: “Meryl was gebroken door de dood van John Cazale. Ik deed wat ik kon om te helpen, maar besefte al snel dat ik verliefd op haar werd.” De gevoelens bleken wederzijds, want amper zes maanden later - in september - trouwden Don en Meryl in de tuin van haar ouders. “Ik ben nog niet over de dood van John,” zei Meryl daarover, “maar ik moet verder met mijn leven en Don liet me zien hoe ik dat moet doen.”

Familieleven

Hun huwelijk bleek al snel erg gelukkig. Meryl en Don kregen samen vier kinderen: Henry Wolfe (39), Mamie (35), Grace (33) en Louisa (28). Allemaal zijn ze in de creatieve voetsporen van hun ouders getreden. Henry is muzikant, Mamie en Grace zijn actrices en Louisa is een model. De familie woonde 25 jaar lang in Connecticut, waar Meryl ondanks haar beroemdheid een zekere anonimiteit kon bewaren. De actrice organiseerde lunches met de andere moeders en nam deel aan schoolevenementen. “Het was een oasis", klinkt het. “Ik vond zoveel plezier in het zorgen voor mijn kinderen, in het zijn van een vertrouwenspersoon voor hen, en ik genoot van alles dat erbij kwam kijken om hen te helpen opgroeien tot onafhankelijke jonge mensen.” En voor dat opvoeden werkte ze perfect samen met echtgenoot Don, zo bleek. “Teamwork is alles. Don was erg toegewijd. Hij was iets meer ontspannen wanneer het op het opvoeden aankomt. Ik was meer een strenge en veeleisende moeder. Toen mijn zoon Henry klein was, wilde hij piano leren spelen”, geeft ze als voorbeeld. “Maar de leraar die we inhuurden was niet echt goed, en Henry verloor zijn interesse. Ik vond dat hij moest doorzetten, maar mijn echtgenoot dacht dat ik hem mijn eigen droom wilde opleggen. Vandaag is mijn zoon 37 en is hij muzikant. Strenge moeder Meryl had gelijk.” Pas toen de kinderen zo’n zeven jaar geleden allemaal het huis uit waren, verhuisden Don en Meryl terug naar New York.

Oscars

Veertig jaar houden Don en Meryl het dus al samen uit - een eeuwigheid naar Hollywoodnormen. Regelmatig verschijnen de actrice en haar succesvolle beeldhouwer nog samen op de rode loper, waarmee ze aan de wereld laten zien dat hun liefde nog altijd even sterk is. En hoewel Don niet veel meer moet doen dan af en toe eens glimlachend met zijn geliefde op de foto gaan, en verder afwachten tot haar vele interviews afgelopen zijn, blijft hij met veel plezier mee naar premières en awardshows gaan. Tijdens de Academy Awards van 2012, waar Meryl een Oscar voor ‘beste actrice' voor haar rol in ‘Julie & Julia’ won, bedankte ze Don dan ook als eerste. “Allereerst ga ik Don bedanken", klonk het. “Want wanneer je je echtgenoot aan het einde van je speech bedankt, begint de muziek misschien al te spelen, en ik wil dat hij weet dat alles wat ik het meeste waardeer in onze levens, hij me gegeven heeft.”

Wie nog geïnteresseerd is in het geheim voor een lang en gelukkig huwelijk, krijgt deze wijze raad van tante Meryl mee: “Wat je nodig hebt is goede wil en de bereidheid om te zwichten - en af en toe moet je gewoon eens je mond houden.” Op nog vele extra jaren!